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Назван ТОП-10 самых популярных китайских авто у российских автолюбителей

Эксперты анонсировали ТОП-10 самых популярных китайских авто у российских автолюбителей. В России наиболее востребованным среди китайских авто остаётся Lifan X60.

Назван ТОП-10 самых популярных китайских авто у российских автолюбителей


Данную модель за январь-июнь продали в количестве 1 797 экземпляров. Это на 47,7 процента меньше в сравнении с прошлогодним результатом. Реализации Chery Tiggo 3 увеличились вдвое, составив 1 699 экземпляров. Это позволило транспортному средству занять второе место в ТОП. Кроссовер Lifan Myway, который продали в количестве 1 606 экземпляров, оказался на третьем месте по продажам в России за первые 6 месяцев. На четвёртом месте оказался Lifan X50 (1 526 автомобилей; минус 21,7%). На пятом месте оказался Zotye T600 (1 209 автомобилей). Продажи авто в данном случае увеличились в 2,6 раза.

В десятку ТОП самых продаваемых в РФ китайских авто в первом полугодии смогли войти седан Lifan Solano (-28,6%; 1 202 авто), Lifan X70 (1 132 экземпляров), Haval H6 (+19,8%; 781 авто), Chery Tiggo 5 (+4,1%; 766 авто), Changan CS35 (-14,8%; 628 авто).

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:50
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