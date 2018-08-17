Настя Каменских обнажила грудь на фото в Instagram

Исполнительница отдыхает в Италии, не забывая о своих подписчиках, но сейчас немного шокировала людей. На фото певица запечатлена в пеньюаре одна бретелька, которого держится на плече, а другая спущена. Настя Каменских прикрыла рукой пышный бюст, но юзеры просят ее не публиковать подобные кадры, поскольку среди фанатов исполнительницы есть подростки. Стремление звезды выкладывать полуголые фотографии пользователи Сети связывают с тем, что она сильно похудела за последнее время.В начале карьеры формы знаменитости были далеки от идеала. Но некоторое время назад артистка взяла себя в руки, села на строгую диету, и отправилась в спортивный зал. Теперь она не упускает возможности похвастаться своей фигурой перед поклонниками.