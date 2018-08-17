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Настя Каменских обнажила грудь на фото в Instagram

Настя Каменских решила порадовать поклонников провокационным фото в Instagram, позируя перед камерой с обнаженной грудью. Они неоднозначно отреагировали на такой сюжет, написав много негативных комментариев.

Настя Каменских обнажила грудь на фото в Instagram


Исполнительница отдыхает в Италии, не забывая о своих подписчиках, но сейчас немного шокировала людей. На фото певица запечатлена в пеньюаре одна бретелька, которого держится на плече, а другая спущена. Настя Каменских прикрыла рукой пышный бюст, но юзеры просят ее не публиковать подобные кадры, поскольку среди фанатов исполнительницы есть подростки. Стремление звезды выкладывать полуголые фотографии пользователи Сети связывают с тем, что она сильно похудела за последнее время.

Настя Каменских обнажила грудь на фото в Instagram

В начале карьеры формы знаменитости были далеки от идеала. Но некоторое время назад артистка взяла себя в руки, села на строгую диету, и отправилась в спортивный зал. Теперь она не упускает возможности похвастаться своей фигурой перед поклонниками.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 18:40
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