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Марсоход NASA обнаружил на Красной планете фрагмент «инородного объекта»

Марсоход NASA обнаружил на Красной планете фрагмент «инородного объекта». Обломок странного предмета четко выделялся на фоне почвы и привлек к себе внимание специалистов.

Марсоход NASA обнаружил на Красной планете фрагмент «инородного объекта»


Curiosity на протяжении нескольких лет изучает поверхность Марса и ищет различные артефакты, интересующие ученых. Недавно он обнаружил странный объект, привлёкший внимание сотрудников NASA и уфологов. Специалисты считают, что он может быть частицей корабля пришельцев. Ученые, чтобы развеять все предположения, подробно изучили фрагмент загадочной технологии, но пока не могут дать точные сведения по поводу ее природы.

Некоторые эксперты скептически отнеслись к новому открытию коллег. Они считают, что скорее всего речь идет об отколовшемся куске краски с марсохода.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:15
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