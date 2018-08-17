АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Три самых некрасивых женщины, правившие миром
EUR 76.06 USD 66.89
Курс валют на 17.08.2018

Рустам Солнцев рассказал о скверном характере Ольги Бузовой

Известная телеведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова стала невероятно популярной за последний год и ее бывший коллега по молодежному проекту Рустам Солнцев считает, что это изменило ее характер в негативную сторону.

По словам шоумена, в целом Ольга неплохой человек, но немного эгоистка, что впрочем, присуще многим девушкам, но лично Рустама очень раздражает.

Рустам Солнцев рассказал о скверном характере Ольги Бузовой

Также Солнцев недоволен тем, что Бузова редко отвечает на оскорбления и потому сложно определить, что она за личность.

Наряду с этим Рустам Солнцев отметил, что Ольге Бузовой присуще чувство юмора, но «прикалываться» она любит только в ближайшем окружении.

Солнцеву показалось, что Бузова перестала быть оригинальной, а ее характер очень испортился, и винит в этом отсутствие друзей в жизни знаменитости.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:33
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр
«Разоблачили!»: Ольга Бузова попалась на ужине с
Эвелина Бледанс решила продать свой загородный
После достижения определенного возраста человека
Эксперт назвал публичной риторикой угрозы Киева
Рустам Солнцев рассказал о скверном характере
Под Курском был избит участник «Битвы
Археологи обнаружили в Крыму склеп с изображением
Эксперты сравнили характеристики смартфонов Oppo
Ученые нашли в Австралии останки самых первых
Компании «Балтика» удалось укрепить свои
Марина Африкантова выбирает свадебное платье
Актер Евгений Леонов-Гладышев госпитализирован в
Влад Кадони высмеял Ирину Пинчук и Алиану
На Луне обнаружен гигантский НЛО в виде
Дана Борисова на шоу «Прямой эфир» готова
Вирусы и водоросли могут скапливаться в воздухе и
Nokia 21 августа обещает показать самый ожидаемый
Экс-участник «Дома-2» Антон Гусев планирует
Стали известны расценки нового кроссовера версии
Древнейшие галактики Вселенной обнаружены учеными
Всего за неделю у Ольги Бузовой появился пресс
Певица Рита Ора оголила грудь на новом фото
Ольгу Бузову назвали скупердяйкой, обирающей
На Филиппинах в объектив камеры попала
«Эхо предков»: Вкусовые предпочтения человечества
В Сети появилось первое изображение новой
Во время телеинтервью за спиной бывшего директора
Зрители считают, что Алиана Устиненко разрушила
Авиационная компания «Россия» впервые начала
Просмотреть все новости