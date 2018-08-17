Рустам Солнцев рассказал о скверном характере Ольги Бузовой

По словам шоумена, в целом Ольга неплохой человек, но немного эгоистка, что впрочем, присуще многим девушкам, но лично Рустама очень раздражает.Также Солнцев недоволен тем, что Бузова редко отвечает на оскорбления и потому сложно определить, что она за личность.Наряду с этим Рустам Солнцев отметил, что Ольге Бузовой присуще чувство юмора, но «прикалываться» она любит только в ближайшем окружении.Солнцеву показалось, что Бузова перестала быть оригинальной, а ее характер очень испортился, и винит в этом отсутствие друзей в жизни знаменитости.