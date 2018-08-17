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«Разоблачили!»: Ольга Бузова попалась на ужине с победителем телешоу «Замуж за Бузову»

Преданные поклонники прославленной телеведущей скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а также певицы Ольги Бузовой выяснили, кого их любимица выберет в финале нашумевшего телепроекта «Замуж за Бузову».

Ни для кого не является секретом, что страсти вокруг телешоу «Замуж за Бузову» с каждым днем продолжают все больше и больше накаляться. И пока телепроект готовится к своей премьере, которая, стоит напомнить, состоится 26 августа, верные фанаты знаменитости активно продолжают расследовать, кто же в результате станет женихом Ольги Бузовой.

И вот на днях детективам-свидетелям удалось приблизиться к истине. Несколько часов назад в социальной сети появился видеоролик, на котором видно, что Ольга Бузова проводит время с одним из участников телепроекта. Видеозапись, как выяснилось, была сделана на днях в Сочи. Напомним, что певица в Сочи прилетела со своим концертом.

В результате поющая телеведущая попалась на ужине в рыбном ресторане. Исполнительница, как заявляют очевидцы, посетила заведение с мужчиной, который по всей видимости и победил в телепроекте «Замуж за Бузову». Уже удалось определить, с кем же Ольга Бузова ходила на свидание в Сочи.

«Разоблачили!»: Ольга Бузова попалась на ужине с победителем телешоу «Замуж за Бузову»

Избранником теледивы оказался сочинский ведущий Сергей Зеленский. Также очевидцы сообщили, что после ужина в ресторане, Ольга и Сергей покинули заведение вместе. На сегодняшний день огромнейшее количество поклонников Бузовой уверены, что им удалось разоблачить знаменитость еще до выхода на экраны телепроекта с ее участием.

Нужно сказать, что многие пользователи социальных сетей, просмотрев видеоролик свидания Ольги Бузовой и Сергея Зеленского, заявили, что не верят в роман молодых людей. Множество фолловеров уверены, что ужин знаменитости и сочинского ведущего в рыбном ресторане был устроен специально.

Недоброжелатели Ольги Бузовой практически в один голос заявляют, что все сейчас делается только для того, чтобы в очередной раз хорошенечко пропиарить телешоу «Замуж за Бузову». Некоторые даже указали на то, что поющей телеведущей было запрещено по контракту появляться на публике с мужчиной, которого она выбрала на шоу, пока сам проект не придет к логичному завершению.

«Разоблачили!»: Ольга Бузова попалась на ужине с победителем телешоу «Замуж за Бузову»

«Разоблачили!!!», «Очередной пиар-ход перед премьерой «Замуж за Бузову»! Уже аж смешно!!!», «Продюсеры просто хотят привлечь к просмотру больше зрителей, вот и предложили Бузовой сходить в ресторан с Зеленским!», - продолжают активно писать злопыхатели Ольги Бузовой в Сети.

Допис, поширений SUPER (@super.ru)


 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:19
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