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Отсутствие нормального сна и режима дня могут указывать на гениальность человека - Ученые

Американские ученые выяснили, что уровень интеллекта человека, а так же его склонность к решению сложных задач, можно определить не только с помощью специальных тестов, но и простым изучением его образа жизни. Как утверждают специалисты, неизменным спутником гениальности является отсутствие нормального сна и определенного режима дня.

В данном случае речь идет о нарушении циркадных ритмов у гениев. По этому высокоинтеллектуальные люди привыкают с раннего детства отправляться спать далеко за полночь. Еще одной важной чертой интеллектуально одаренных и творческих людей, является отсутствие в доме порядка. Подобный «творческий беспорядок» заставляет жить в постоянном, стихийно организованном хаосе, потоки сознания не позволяют гениям произвести уборку. Но они свободно могут ориентироваться в куче предметов и кипе бумаг на рабочем столе.
Отсутствие нормального сна и режима дня могут указывать на гениальность человека - Ученые


Третья, не самая приятная склонность высокоодаренных людей, представлена грубой матерной речью. Как предположили американские исследователи, мозг «гениев» создан для быстрой работы, потому не подбирает для описания нужного феномена корректные слова. Благодаря подобной настройке, одаренными людьми быстро усваивается новая информация.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 17:00
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