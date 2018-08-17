Отсутствие нормального сна и режима дня могут указывать на гениальность человека - Ученые

В данном случае речь идет о нарушении циркадных ритмов у гениев. По этому высокоинтеллектуальные люди привыкают с раннего детства отправляться спать далеко за полночь. Еще одной важной чертой интеллектуально одаренных и творческих людей, является отсутствие в доме порядка. Подобный «творческий беспорядок» заставляет жить в постоянном, стихийно организованном хаосе, потоки сознания не позволяют гениям произвести уборку. Но они свободно могут ориентироваться в куче предметов и кипе бумаг на рабочем столе.Третья, не самая приятная склонность высокоодаренных людей, представлена грубой матерной речью. Как предположили американские исследователи, мозг «гениев» создан для быстрой работы, потому не подбирает для описания нужного феномена корректные слова. Благодаря подобной настройке, одаренными людьми быстро усваивается новая информация.