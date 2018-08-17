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Александр Клюквин рассказал, как он встретил любовь и стал отцом после 50 лет

Александр Клюквин рассказал в эфире телепередачи «Судьба человека», как встретил любовь и стал отцом после 50 лет. Из программы стало известно, что актёр трижды женился и только сейчас понял, что такое настоящая любовь.

Карьера у артиста изначально складывалась замечательно, чего не скажешь о личной жизни. Первый брак Александра Клюквина был заключен ещё в студенческие годы, но этот союз распался после 11 лет со дня свадьбы несмотря на рождение дочери. Второй женой актёра стала дизайнер Елена, с которой он прожил 20 лет, однако в последние годы жизни супругам было не интересно вместе, после чего у звезды появилась другая женщина.

Александр Клюквин рассказал, как он встретил любовь и стал отцом после 50 лет


Будучи в браке со второй женой Клюквин встретил Тамару, ради которой он ушёл от Елены, оставив ей всё имущество. По словам Александра, только с третьей супругой он понял, что такое настоящая любовь, за восемь лет совместной жизни они ни разу не поругались. Несмотря на разницу в 29 лет супруги счастливы вместе и воспитывают дочку, родившуюся в 2014 году. Артист признался, что даже не подозревал, что он так любит детей.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 16:55
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