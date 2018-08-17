Компании «Балтика» удалось укрепить свои лидерские позиции на российском рынке пива

Сообщается, что за второй квартал объемы продаж «Балтики» выросли на 10 процентов, а по итогам периода январь-июнь — на 1 процент. Выручка на литр продукции при этом осталась стабильной, прибыльность высокой, а марже операционной прибыли удалось превзойти отметку в 20 процентов.За второй квартал текущего года рыночная доля «Балтики» добавила 70 б.п. (до 31,4 процента). За отчетный период было подтверждено лидерство компании в растущем канале современной торговли и канале традиционной торговли. Доли бренда в этих каналах составили 31,1 процента и 29,5 процентов соответственно.Период январь-июнь отметился сохранением лидерства «Балтики» в сегментах безалкогольного пива и сегмента разливного пива навынос с долями 51,3 процента и 22,5 процентов соответственно. За отчетный период рост объемной доли бренда составил 2,5 п.п. (если сравнивать с периодом январь-июнь 2017 года).В пресс-релизе уточняется, что компания «Балтика» — один из главных налогоплательщиков в тех субъектах РФ, где она присутствует. За период январь-июнь общие налоговые перечисления «Балтики» в федеральный бюджет составили порядка 28 миллиардов рублей. Примерно 65 процентов от этой суммы являются акцизами (18,26 миллиарда рублей). Совокупный объем инвестиций компании в развитие бизнеса в первые шесть месяцев текущего года составил 1,4 миллиарда рублей.