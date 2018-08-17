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Компании «Балтика» удалось укрепить свои лидерские позиции на российском рынке пива

За период январь-июнь текущего года флагман отечественного пивоваренного рынка «Балтика» подтвердил и упрочил свое лидерство в РФ. За рассматриваемый период компанией были увеличены объемы продаж, наращена доля рынка и сохранена высокая прибыльность. При этом ее экспорт вырос на 17 процентов в объемном выражении в сравнении с тем же периодом годом ранее.

Сообщается, что за второй квартал объемы продаж «Балтики» выросли на 10 процентов, а по итогам периода январь-июнь — на 1 процент. Выручка на литр продукции при этом осталась стабильной, прибыльность высокой, а марже операционной прибыли удалось превзойти отметку в 20 процентов.
Компании «Балтика» удалось укрепить свои лидерские позиции на российском рынке пива

За второй квартал текущего года рыночная доля «Балтики» добавила 70 б.п. (до 31,4 процента). За отчетный период было подтверждено лидерство компании в растущем канале современной торговли и канале традиционной торговли. Доли бренда в этих каналах составили 31,1 процента и 29,5 процентов соответственно.
Компании «Балтика» удалось укрепить свои лидерские позиции на российском рынке пива

Период январь-июнь отметился сохранением лидерства «Балтики» в сегментах безалкогольного пива и сегмента разливного пива навынос с долями 51,3 процента и 22,5 процентов соответственно. За отчетный период рост объемной доли бренда составил 2,5 п.п. (если сравнивать с периодом январь-июнь 2017 года).

В пресс-релизе уточняется, что компания «Балтика» — один из главных налогоплательщиков в тех субъектах РФ, где она присутствует. За период январь-июнь общие налоговые перечисления «Балтики» в федеральный бюджет составили порядка 28 миллиардов рублей. Примерно 65 процентов от этой суммы являются акцизами (18,26 миллиарда рублей). Совокупный объем инвестиций компании в развитие бизнеса в первые шесть месяцев текущего года составил 1,4 миллиарда рублей.

 
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Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 14:47
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