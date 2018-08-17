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Эвелина Бледанс решила продать свой загородный особняк

Эвелина Блёданс хочет продать дом, где она когда-то была счастлива с Александром Сёминым, решив начать жизнь с чистого листа. За особняк звезда запросила внушительную сумму.

В прошлом году Блёданс призналась, что они с Сёминым давно расстались, а теперь телеведущая проводит всё сводное время со своим сыном, позволяя себе иногда отдыхать. Недавно актриса поймала букет невесты, назвав его знаком свыше. Она решила начать жизнь с чистого листа, выставив на продажу шикарный особняк, в котором ей всё напоминает о прошлом.

Эвелина Бледанс решила продать свой загородный особняк


Дом находится в посёлке Павлово, его общая площадь составляет 370 квадратных метров. Потенциальным покупателям будет предложено комфортное жильё с девятью комнатами, большой гардеробной, несколькими санузлами, джакузи и кухней, где имеется всё необходимое оборудование. На территории особняка также есть дом для обслуживающего персонала, баня, беседка с печью и гараж на две машины. За эту усадьбу звезда просит 29 миллионов рублей.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 16:10
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