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Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр подрался с ровесником из-за маленькой девочки

На странице Яны Рудковской и Евгения Плющенко в Instagram появилось видео, где запечатлена потасовка наследника Александра с ровесником из-за маленькой девочки. Подписчики неоднозначно отреагировали на сюжет, устроив небольшую дискуссию в сетях.

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр подрался с ровесником из-за маленькой девочки

Продюсер уже долго ведет в Instagram страницу пятилетнего сына. Несколько часов назад Яна поделилась роликом, на котором запечатлен ее наследник. В кадре сын знаменитых родителей подходит к женщине с маленькой девочкой на руках и собирается погладить и обнять малышку. Но ровесник Александра, не позволяет ему это сделать. В результате между детьми происходит потасовка, которая была заснята на камеру. Рудковская прокомментировала ролик написав: «Вы когда-нибудь видели драку малышей??? А я ведь просто хотел погладить малышку».

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр подрался с ровесником из-за маленькой девочки

Пользователи Сети в этой ситуации осудили не мальчиков, а Яну Рудковскую. По мнению большинства, знаменитостей маме следовало объяснить сыну, что трогать чужих маленьких детей можно лишь с разрешения их родителей. Само видео всего за несколько часов собрало более 63 тысяч просмотров и множество противоречивых комментариев.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:25
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