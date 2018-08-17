Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр подрался с ровесником из-за маленькой девочки

Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych) 16 Авг 2018 в 9:57 PDT

Продюсер уже долго ведет в Instagram страницу пятилетнего сына. Несколько часов назад Яна поделилась роликом, на котором запечатлен ее наследник. В кадре сын знаменитых родителей подходит к женщине с маленькой девочкой на руках и собирается погладить и обнять малышку. Но ровесник Александра, не позволяет ему это сделать. В результате между детьми происходит потасовка, которая была заснята на камеру. Рудковская прокомментировала ролик написав: «Вы когда-нибудь видели драку малышей??? А я ведь просто хотел погладить малышку».Пользователи Сети в этой ситуации осудили не мальчиков, а Яну Рудковскую. По мнению большинства, знаменитостей маме следовало объяснить сыну, что трогать чужих маленьких детей можно лишь с разрешения их родителей. Само видео всего за несколько часов собрало более 63 тысяч просмотров и множество противоречивых комментариев.