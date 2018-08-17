Актриса Светлана Степанковская из-за похудения попала в клинику
Журналисты узнали, что артистке перед новыми съемками надо было быстро избавиться от лишнего веса. В результате Светлана Степанковская после похудения оказалась в клинике.
Знакомая актрисы посоветовала ей БАДы, которые помогут улучшить обмен веществ. На протяжении десяти дней артистка принимала странные препараты. Степанковская действительно стала худеть, однако ее самочувствие с каждым днем ухудшалось.
Светлана рассказала, что через некоторое время у нее началась тошнота, головные боли и жуткие головокружения, вследствие чего она не могла спать. В итоге актриса попала в клинику, где ей сделали процедуру очистки крови и промывание организма.
Знакомая актрисы посоветовала ей БАДы, которые помогут улучшить обмен веществ. На протяжении десяти дней артистка принимала странные препараты. Степанковская действительно стала худеть, однако ее самочувствие с каждым днем ухудшалось.
Светлана рассказала, что через некоторое время у нее началась тошнота, головные боли и жуткие головокружения, вследствие чего она не могла спать. В итоге актриса попала в клинику, где ей сделали процедуру очистки крови и промывание организма.