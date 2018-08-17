После достижения определенного возраста человека преследуют «фантомные запахи»

Ученые провели эксперимент с участием более семи тысяч респондентов, возраст которых составлял от 40 до 60 лет. В результате общения с добровольцами ученым удалось определить, что после 40 лет каждый 15-й человек ощущает своеобразные «фантомные запахи». Противные ароматы, которых на самом деле не существует, доставляют дискомфорт для указанной возрастной категории. При этом специалисты уверены, что данной проблеме необходимо уделять как можно больше внимания, так как появляющиеся вместе с ней угрозы могут привести к трагическим последствиям.Проблемы с обонянием могут повлиять на то, что человек не способен будет определить запах гари или газа, требующих определенной реакции на те или иные обстоятельства и факторы.