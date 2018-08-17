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Эксперт назвал публичной риторикой угрозы Киева прекратить транспортное сообщение с РФ

Владимир Омелян, занимающий должность главы профильного ведомства Российской Федерации, назвал публичной риторикой выдвинутые угрозы Киева перекрыть транспортное сообщение с РФ.

Эксперт назвал публичной риторикой угрозы Киева прекратить транспортное сообщение с РФ


Омелян раньше заявлял о разработке такого проекта на Украине. Аналитик и политолог Александр Асафов прокомментировал журналистам «ПолитЭксперта» планы Украины разорвать с Россией транспортное сообщение. Эксперт заявил, что о необходимости прекращения всяческого сообщения с соседним государством на днях высказывался один украинский министр. Асафов заметил, что это не мешает жене данного политика владеть бизнесом, который она имеет на территории России. По всей видимости, в его сознании данные вещи разделены.

Стоит напомнить, что Украина прервала осенью авиасообщение с РФ. После такого прецедента Российская Федерация ответила на провокацию со стороны соседей зеркальными мерами.

 
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Политика / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:45
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