Эксперт назвал публичной риторикой угрозы Киева прекратить транспортное сообщение с РФ
Владимир Омелян, занимающий должность главы профильного ведомства Российской Федерации, назвал публичной риторикой выдвинутые угрозы Киева перекрыть транспортное сообщение с РФ.
Омелян раньше заявлял о разработке такого проекта на Украине. Аналитик и политолог Александр Асафов прокомментировал журналистам «ПолитЭксперта» планы Украины разорвать с Россией транспортное сообщение. Эксперт заявил, что о необходимости прекращения всяческого сообщения с соседним государством на днях высказывался один украинский министр. Асафов заметил, что это не мешает жене данного политика владеть бизнесом, который она имеет на территории России. По всей видимости, в его сознании данные вещи разделены.
Стоит напомнить, что Украина прервала осенью авиасообщение с РФ. После такого прецедента Российская Федерация ответила на провокацию со стороны соседей зеркальными мерами.
Омелян раньше заявлял о разработке такого проекта на Украине. Аналитик и политолог Александр Асафов прокомментировал журналистам «ПолитЭксперта» планы Украины разорвать с Россией транспортное сообщение. Эксперт заявил, что о необходимости прекращения всяческого сообщения с соседним государством на днях высказывался один украинский министр. Асафов заметил, что это не мешает жене данного политика владеть бизнесом, который она имеет на территории России. По всей видимости, в его сознании данные вещи разделены.
Стоит напомнить, что Украина прервала осенью авиасообщение с РФ. После такого прецедента Российская Федерация ответила на провокацию со стороны соседей зеркальными мерами.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:45