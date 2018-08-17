Влад Кадони высмеял Ирину Пинчук и Алиану Гобозову (Устиненко)
Один из телеведущих скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони высмеял Ирину Пинчук и Алиану Гобозову (Устиненко).
Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки не является секретом то, что Ирина Пинчук и Алиана Гобозова (Устиненко) считают себя самыми яркими, красивыми и востребованными девушками во всей женской спальне. Как бы то ни было, но это только на словах, ведь по факту – парня нет ни у Алианы, ни у Ирины.
И вот несколько часов назад в Сети появилось сообщение, которое и разъяснило телезрителям «Дома-2», почему же Пинчук и Гобозова до сих пор одни, несмотря на свою привлекательность и эффектность. Как выяснилось, у девушек очень завышенные требования к молодым людям.
Сообщается, что у Евгения Маслова получилось уговорить Ирину Пинчук написать ему на листе бумаги требования, которые обворожительная брюнетка предъявит своему будущему парню. Алиана Гобозова (Устиненко) решила последовать примеру близкой подруги и тоже изложить по пунктам, что она хотела бы видеть в том мужчине, который будет рядом с ней.
Только вот закончилась вся эта история не очень приятно ни для Ирины, ни для Алианы, ведь девушек на лобном месте вовсю принялся высмеивать Влад Кадони.
Список Ирины Пинчук:
*** Красивое, не волосатое тело;
*** Кожа без прыщей;
*** Рост от 180 сантиметров;
*** Ровные, белые зубы;
*** Верный;
*** Веселый;
*** Уши не торчащие;
*** Губы не тонкие;
*** Нос не горбатый;
*** Доход не меньше 500 тысяч в месяц;
*** Мужское достоинство от 20 сантиметров.
Список Алианы Гобозовой (Устиненко):
*** Не должен поднимать на девушку руку;
*** Без вредных привычек;
*** Верный;
*** Веселый;
*** Харизматичный;
*** Мужественный;
*** Брутальный;
*** Заботливый;
*** Целеустремленный;
*** Семейный;
*** Рост от 180 сантиметров;
*** Темпераментный;
*** Без тату.
Стоит отметить, что после того, как Влад Кадони на лобном месте прочел список каждой из девушек, телеведущий «Дома-2» задал и Ирине, и Алиане довольно интересный вопрос.
Нужно сказать, что на данный момент огромнейшее количество телезрителей одного из самых скандальных и популярных телепроектов России то и дело продолжают активно обсуждать списки девушек в Сети.
Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки не является секретом то, что Ирина Пинчук и Алиана Гобозова (Устиненко) считают себя самыми яркими, красивыми и востребованными девушками во всей женской спальне. Как бы то ни было, но это только на словах, ведь по факту – парня нет ни у Алианы, ни у Ирины.
И вот несколько часов назад в Сети появилось сообщение, которое и разъяснило телезрителям «Дома-2», почему же Пинчук и Гобозова до сих пор одни, несмотря на свою привлекательность и эффектность. Как выяснилось, у девушек очень завышенные требования к молодым людям.
Сообщается, что у Евгения Маслова получилось уговорить Ирину Пинчук написать ему на листе бумаги требования, которые обворожительная брюнетка предъявит своему будущему парню. Алиана Гобозова (Устиненко) решила последовать примеру близкой подруги и тоже изложить по пунктам, что она хотела бы видеть в том мужчине, который будет рядом с ней.
Только вот закончилась вся эта история не очень приятно ни для Ирины, ни для Алианы, ведь девушек на лобном месте вовсю принялся высмеивать Влад Кадони.
Список Ирины Пинчук:
*** Красивое, не волосатое тело;
*** Кожа без прыщей;
*** Рост от 180 сантиметров;
*** Ровные, белые зубы;
*** Верный;
*** Веселый;
*** Уши не торчащие;
*** Губы не тонкие;
*** Нос не горбатый;
*** Доход не меньше 500 тысяч в месяц;
*** Мужское достоинство от 20 сантиметров.
Список Алианы Гобозовой (Устиненко):
*** Не должен поднимать на девушку руку;
*** Без вредных привычек;
*** Верный;
*** Веселый;
*** Харизматичный;
*** Мужественный;
*** Брутальный;
*** Заботливый;
*** Целеустремленный;
*** Семейный;
*** Рост от 180 сантиметров;
*** Темпераментный;
*** Без тату.
Стоит отметить, что после того, как Влад Кадони на лобном месте прочел список каждой из девушек, телеведущий «Дома-2» задал и Ирине, и Алиане довольно интересный вопрос.
«А что вы готовы предложить этим идеальным парням? Если они, конечно же, существуют.. Себя?», - спросил Влад Кадони у Алианы Гобозов (Устиненко) и Ирины Пинчук.
Нужно сказать, что на данный момент огромнейшее количество телезрителей одного из самых скандальных и популярных телепроектов России то и дело продолжают активно обсуждать списки девушек в Сети.