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Влад Кадони высмеял Ирину Пинчук и Алиану Гобозову (Устиненко)

Один из телеведущих скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони высмеял Ирину Пинчук и Алиану Гобозову (Устиненко).

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки не является секретом то, что Ирина Пинчук и Алиана Гобозова (Устиненко) считают себя самыми яркими, красивыми и востребованными девушками во всей женской спальне. Как бы то ни было, но это только на словах, ведь по факту – парня нет ни у Алианы, ни у Ирины.

Влад Кадони высмеял Ирину Пинчук и Алиану Гобозову (Устиненко)

И вот несколько часов назад в Сети появилось сообщение, которое и разъяснило телезрителям «Дома-2», почему же Пинчук и Гобозова до сих пор одни, несмотря на свою привлекательность и эффектность. Как выяснилось, у девушек очень завышенные требования к молодым людям.

Сообщается, что у Евгения Маслова получилось уговорить Ирину Пинчук написать ему на листе бумаги требования, которые обворожительная брюнетка предъявит своему будущему парню. Алиана Гобозова (Устиненко) решила последовать примеру близкой подруги и тоже изложить по пунктам, что она хотела бы видеть в том мужчине, который будет рядом с ней.

Только вот закончилась вся эта история не очень приятно ни для Ирины, ни для Алианы, ведь девушек на лобном месте вовсю принялся высмеивать Влад Кадони.

Список Ирины Пинчук:

*** Красивое, не волосатое тело;

*** Кожа без прыщей;

*** Рост от 180 сантиметров;

*** Ровные, белые зубы;

*** Верный;

*** Веселый;

*** Уши не торчащие;

*** Губы не тонкие;

*** Нос не горбатый;

*** Доход не меньше 500 тысяч в месяц;

*** Мужское достоинство от 20 сантиметров.

Влад Кадони высмеял Ирину Пинчук и Алиану Гобозову (Устиненко)

Список Алианы Гобозовой (Устиненко):

*** Не должен поднимать на девушку руку;

*** Без вредных привычек;

*** Верный;

*** Веселый;

*** Харизматичный;

*** Мужественный;

*** Брутальный;

*** Заботливый;

*** Целеустремленный;

*** Семейный;

*** Рост от 180 сантиметров;

*** Темпераментный;

*** Без тату.

Стоит отметить, что после того, как Влад Кадони на лобном месте прочел список каждой из девушек, телеведущий «Дома-2» задал и Ирине, и Алиане довольно интересный вопрос.

«А что вы готовы предложить этим идеальным парням? Если они, конечно же, существуют.. Себя?», - спросил Влад Кадони у Алианы Гобозов (Устиненко) и Ирины Пинчук.


Влад Кадони высмеял Ирину Пинчук и Алиану Гобозову (Устиненко)

Нужно сказать, что на данный момент огромнейшее количество телезрителей одного из самых скандальных и популярных телепроектов России то и дело продолжают активно обсуждать списки девушек в Сети.

 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:15
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