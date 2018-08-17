Под Курском был избит участник «Битвы экстрасенсов» - Сергей Пахомов
Под Курском был избит участник «Битвы экстрасенсов». Злоумышленники ударили Сергея Пахомова металлической трубой, которую он потом показал сотрудникам органов.
Пахом в своём аккаунте Facebook сообщил об этом инциденте. Он заявил, что не будет писать заявление по поводу случившегося в полицию. Звезда «Битвы экстрасенсов», объясняя произошедшее, коротко подметил, что «таков электорат». Однако трубу, как орудие преступления, ясновидящий передал правоохранителям, как вещественное доказательство.
Раньше сообщалось, что Татьяна Ларина, являющаяся звездой «Битвы экстрасенсов», поведала о причинах развода со своим мужем. По ее словам, Юлий Миткевич-Далецкий бил её и сына, а также постоянно ей изменял.
Пахом в своём аккаунте Facebook сообщил об этом инциденте. Он заявил, что не будет писать заявление по поводу случившегося в полицию. Звезда «Битвы экстрасенсов», объясняя произошедшее, коротко подметил, что «таков электорат». Однако трубу, как орудие преступления, ясновидящий передал правоохранителям, как вещественное доказательство.
Раньше сообщалось, что Татьяна Ларина, являющаяся звездой «Битвы экстрасенсов», поведала о причинах развода со своим мужем. По ее словам, Юлий Миткевич-Далецкий бил её и сына, а также постоянно ей изменял.