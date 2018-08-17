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Под Курском был избит участник «Битвы экстрасенсов» - Сергей Пахомов

Под Курском был избит участник «Битвы экстрасенсов». Злоумышленники ударили Сергея Пахомова металлической трубой, которую он потом показал сотрудникам органов.

Под Курском был избит участник «Битвы экстрасенсов» - Сергей Пахомов


Пахом в своём аккаунте Facebook сообщил об этом инциденте. Он заявил, что не будет писать заявление по поводу случившегося в полицию. Звезда «Битвы экстрасенсов», объясняя произошедшее, коротко подметил, что «таков электорат». Однако трубу, как орудие преступления, ясновидящий передал правоохранителям, как вещественное доказательство.

Под Курском был избит участник «Битвы экстрасенсов» - Сергей Пахомов


Раньше сообщалось, что Татьяна Ларина, являющаяся звездой «Битвы экстрасенсов», поведала о причинах развода со своим мужем. По ее словам, Юлий Миткевич-Далецкий бил её и сына, а также постоянно ей изменял.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:30
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