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Археологи обнаружили в Крыму склеп с изображением Геркулеса

Археологи обнаружили в Крыму склеп с изображением Геркулеса. Находку сделали на Керченском полуострове в некрополе Кыз-Аул.

Археологи обнаружили в Крыму склеп с изображением Геркулеса

Об открытии сообщил директор по развитию фонда «Археология» Олег Марков. По его словам, в своё время склеп представлял монументальную каменную постройку. Сейчас от неё сохранилась небольшая часть, поскольку строение разрушено под воздействием времени. Но некоторые характерные черты позволяют специалистам заявлять, что исторический объект может быть построен во втором веке нашей эры. Строение аналогично римским склепам того периода. Подобные объекты археологи фиксируют практически по всей территории Боспорского царства.

Склеп оказался разграблен и никаких ценностей в нём не сохранилось, но на одной из стен имеется изображение античного героя - Геркулеса. Возможно, рядом с ним была нарисована амфора с изображением птиц, но это ещё предстоит проверить археологам после того, как состоится обработка поверхности с орнаментом.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:15
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