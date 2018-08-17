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Эксперты сравнили характеристики смартфонов Oppo F9 и Samsung Galaxy J8

Эксперты сравнили технические характеристики бюджетных современных смартфонов Oppo F9, а также Samsung Galaxy J8. Цена данных устройств является практически одинаковой.

Эксперты сравнили характеристики смартфонов Oppo F9 и Samsung Galaxy J8


Первый аппарат наделили 6,3-дюймовым экраном с разрешением FHD +. Samsung Galaxy J8 оснащается 6-дюймовым AMOLED-дисплеем. Девайсы работают под управлением Android 8.0 Oreo. За производительность второго устройства отвечает процессор версии Snapdragon 450. У соперника установлен процессор MediaTek Helio P60. Модель Oppo F9 имеет ОЗУ на 6 Г, а Samsung Galaxy J8 - 4 Гб. При этом объём флэш памяти составляет 64 Гб. Китайский смартфон получил фронтальную камеру на 25 Мп и основную сдвоенную на 16+2 Мп. Его конкурент в даной категории имеет модули на 16Мп, а также 16+5 Мп.

Устройства обладают сканерами отпечатков пальцев, несколькими цветовыми вариантами, аккумуляторами на 3500 мАч. Эксперты считают, что гаджет от Samsung является выигрышным благодаря качественному дисплею. При этом он проигрывает конкуренту от Oppo по работе процессора, зарядки, камер.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:00
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