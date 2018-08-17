Всего за неделю у Ольги Бузовой появился пресс профессиональной атлетки

«Зачем так фотошопить свой пресс?! Никогда мне не было это понятно..», «Мдаааа..графическим редактором Бузова явно увлеклась!!! Ужассно просто!!! Сразу видно, что это фотошоп!!!», «Бузова, а у тебя вообще где кубики пресса то на животе взялись? У тебя же нет времени даже в спортзал сходить! Да и о недосыпах ты страшных постоянно говоришь..», - продолжают активно возмущаться в Сети злопыхатели Ольги Бузовой.

«Неделю назад не было пресса, а тут на тебе – появился! В сторисах постоянно одни косточки сторчат, а тут сразу кубики пресса на животе появились..Не удивляет никого?», «Не на всех фотографиях есть пресс! Зачем так редактировать же?», «Бузова, твои кубики пресса, что снимать можно с живота или что? На одной фотографии они есть, на другой нет..», - на сегодняшний день пишут злопыхатели Ольги Бузовой.

На днях Ольга Бузова опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм свежие фотографии, которые и стали причиной громких обсуждений среди фолловеров.Оказалось, что пользователи Сети провели целое расследование, чтобы определить, является ли стальной пресс знаменитости на самом деле настоящим или же кубики пресса на животе певицы появились с помощью профессионального фоторедактора.Ни для кого не является секретом, что 32-летняя Ольга Бузова продолжает устраивать концерты по всей России. На сегодняшний день исполнительница хита «Мало половин» выступает на юге Российской Федерации. Конечно же, что теледива не забывает регулярно публиковать в личном микроблоге свежие фотографии, видеоролики и сториз.И вот несколько дней назад Ольга Бузова опубликовала в Сеть новое фото, которое было сделано в Краснодарском крае. На фотографии поющая телеведущая запечатлена в купальнике цвета хаки. Певица не только нежится под теплыми лучами солнца, но и гордо демонстрирует невероятную фигуру.Огромнейшее количество недоброжелателей тут же принялись заявлять, что стальные кубики пресса, которые продемонстрировала на фотографии начинающая певица, являются результатов профессиональной обработки снимка в фотошопе.Стоит отметить, что антифанаты поющей телеведущей решили серьезно взяться за расследование появившихся кубиков у Ольги Бузовой. Хейтеры изучили все свежие фотографии знаменитости и сравнили их со снимками недельной давности.На данный момент хейтеры пришли к одному выводу, кубики пресса на животе восходящей исполнительницы являются ненастоящими, а просто умелой работой фоторедактора.