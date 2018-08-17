Ольгу Бузову назвали скупердяйкой, обирающей развлекательные заведения

На сегодняшний день знаменитость падала в суд на несколько развлекательных заведений, в которых звучат композиции в исполнении Бузововй, не обладая при этом законным правом на воспроизведение «нетленки».Продюсерская компания Ольги Бузовой судится с караоке-барами, ресторанами и ночными клубами, которые не озаботились приобретением лицензии на право использовать песни звезды в своих заведениях.Так с ресторана «Del Mar» ведущая телестройки потребовала 232 тысячи рублей за проигрывание своих песен «Мало половин» и «Под звуки поцелуев».Такой же «приговор» вынесен в отношении магазина «DVD, МР3, музыка, сериалы» и «Бара №8201;1» за песни «Хит парад» и «Нам будет жарко».Помимо этого в суде ожидают своего часа еще несколько исков от Ольги Бузовой в отношении развлекательных заведений.