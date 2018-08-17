На Луне обнаружен гигантский НЛО в виде треугольника

НЛО находится на спутнике Земли очень давно. В настоящее время он напоминает старый автомобиль, который был оставлен на мусорной свалке. Ученые считают, что кораблю около 500 тысяч лет.Согласно заявлению одного из специалистов, пилоты до сих пор могут быть прикреплены шлангами, проходящими через нос. Возможно, они прибывают в состоянии стазиса.