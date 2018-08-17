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Стали известны расценки нового кроссовера версии Subaru Forester 2019

Стали известны расценки нового кроссовера версии Subaru Forester 2019. Базовая комплектация расценивается в $24 295, что на $500 больше прошлогодней цены.

Стали известны расценки нового кроссовера версии Subaru Forester 2019


Стандартное оборудование включает развлекательную современную систему Subaru Starlink с Android Auto и Apple CarPlay, стальные 17-дюймовые колеса. Также имеется комплект вспомогательных средств EyeSight, предназначенных для глаз. В него вошёл адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, предупреждение про выезд с полосы. Оснащение авто включает внедорожный пакет X-Mode Subaru, панорамный люк, направляющие для крыши, легкосплавные диски, точку доступа Wi-Fi, кожаное сидение водителя и рулевое колесо. Имеется также новая комплектация для будущего года. Речь идёт о Forester Sport, которому агрессивности придают черные внешние акценты, спойлер на крыше, колеса из черного сплава. Авто получит режим «Sport Sharp». Стандартное оборудование включает светодиодные противотуманные фары, дистанционный ключ, подогреваемые сиденья.

Subaru Forester первой версии стоит $30 000. Вариация Limited расценивается в $30 795. Здесь имеется декоративная отделка приборной панели, кожа на рычаге переключения передач и рулевом колесе, кожаная обивка, большие колеса, задняя дверь с электроприводом, 2 USB-порта сзади, автоматический двухзонный климат-контроль. Топовая комплектация версии Forester Tour расценивается в $34 295. В ней имеется обратное автоматическое торможение, 8-дюймовая информационно-развлекательная система со встроенной навигацией, новая система DriverFocus, обратное автоматическое торможение, 8-дюймовая информационно-развлекательная система со встроенной навигацией, новая система DriverFocus, контролирующая лицо водителя, чтобы распознать признаки усталости.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:25
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