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Дана Борисова на шоу «Прямой эфир» готова рассказать всю правду об Анастасии Волочковой

В новом выпуске ток-шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, будут говорить про балерину Анастасию Волочкову и её роль в обществе. Дана Борисова была приглашена в качестве эксперта и пообещала рассказать всю правду о знаменитости.

Дана Борисова на шоу «Прямой эфир» готова рассказать всю правду об Анастасии Волочковой

Гости в студии обсудят, как Волочкова повлияла на российский балет. Важным аспектом станет психическое и физическое состояние Анастасии. Общественность обеспокоена, что балерина слишком часто начала употреблять спиртные напитки. Попытки избавить знаменитость от пагубных привычек Волочкова воспринимает в штыки и ещё больше провоцирует пользователей Сети, называя себя «избранной», и публикуя оголенные снимки. Экспертом на шоу стала Дана Борисова, которая пришла на программу с дочерью. Скандальная телеведущая готова рассказать правду об Анастасии и её жизни.

Дана Борисова на шоу «Прямой эфир» готова рассказать всю правду об Анастасии Волочковой

О подробностях эфира Дана рассказала в Instagram написав: «Вы даже в страшном сне не можете представить. Некоторые вещи, которые выяснились, мне даже стыдно озвучивать». Подписчики Борисовой сомневаются, что она будет говорить только правду. Многие уверены, что телеведущая может и приврать, лишь бы выставить себя спасительницей Волочковой.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:00
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