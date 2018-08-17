Древнейшие галактики Вселенной обнаружены учеными рядом с Млечным путем

Первые атомы водорода, появившиеся при формировании Вселенной, постепенно образовывали облака, которые остывали и оседали небольшими скоплениями или «ореолами» темной материи, возникшей после Большого Взрыва. Фазу охлаждения ученые назвали «темными веками», данный период длился примерно 100 миллионов лет. Постепенно газ стал нестабильным, в результате чего начал образовывать светила. В новую стадию «темные века» перешли при появлении первых галактик.Исследовательская работа астрономов посвящена двум популяциям спутниковых звездных скоплений. В первую входят галактики, сформированные в период «космических темных веков». Вторую образуют скопления, образовавшиеся спустя сотни миллионов лет. Мощный ультрафиолет разрушил через некоторые время остатки атомов водорода. В это время остановилось охлаждение газа и рождение новых светил. Все возобновилось после того, как темная материя стала массивной, при этом не смог остывать даже ионизированный газ.