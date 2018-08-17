Древнейшие галактики Вселенной обнаружены учеными рядом с Млечным путем
Рядом с Млечным Путем ученые обнаружили формирования древнейших галактик Вселенной. Это скопления Segue-1, Ursa Major I, Bootes I и Tucana II, которые представлены как первые звездные дома.
Первые атомы водорода, появившиеся при формировании Вселенной, постепенно образовывали облака, которые остывали и оседали небольшими скоплениями или «ореолами» темной материи, возникшей после Большого Взрыва. Фазу охлаждения ученые назвали «темными веками», данный период длился примерно 100 миллионов лет. Постепенно газ стал нестабильным, в результате чего начал образовывать светила. В новую стадию «темные века» перешли при появлении первых галактик.
Исследовательская работа астрономов посвящена двум популяциям спутниковых звездных скоплений. В первую входят галактики, сформированные в период «космических темных веков». Вторую образуют скопления, образовавшиеся спустя сотни миллионов лет. Мощный ультрафиолет разрушил через некоторые время остатки атомов водорода. В это время остановилось охлаждение газа и рождение новых светил. Все возобновилось после того, как темная материя стала массивной, при этом не смог остывать даже ионизированный газ.
Первые атомы водорода, появившиеся при формировании Вселенной, постепенно образовывали облака, которые остывали и оседали небольшими скоплениями или «ореолами» темной материи, возникшей после Большого Взрыва. Фазу охлаждения ученые назвали «темными веками», данный период длился примерно 100 миллионов лет. Постепенно газ стал нестабильным, в результате чего начал образовывать светила. В новую стадию «темные века» перешли при появлении первых галактик.
Исследовательская работа астрономов посвящена двум популяциям спутниковых звездных скоплений. В первую входят галактики, сформированные в период «космических темных веков». Вторую образуют скопления, образовавшиеся спустя сотни миллионов лет. Мощный ультрафиолет разрушил через некоторые время остатки атомов водорода. В это время остановилось охлаждение газа и рождение новых светил. Все возобновилось после того, как темная материя стала массивной, при этом не смог остывать даже ионизированный газ.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 13:15