Nokia 21 августа обещает показать самый ожидаемый смартфон

В преддверии дебюта новинки в Сеть выложили рекламное изображение, на котором можно увидеть только силуэт смартфона. Эксперты с высокой долей вероятности предполагают, что это Nokia 9.Существует мнение, что смартфон будет оснащён OLED-дисплеем, под которым расположится дактилоскопический датчик, однокристальной системой Snapdragon 845, а также хорошей камерой с тремя модулями. Есть предположение, что новый гаджет будет работать под управлением системы Android 9.0 Pie без графических оболочек.