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Зрители считают, что Алиана Устиненко разрушила бы отношения Гобозова и Жариковой

Поклонники реалити-шоу «Дом-2» радуются за Александра Гобозова и Ольгу Жарикову и считают, что останься они на проекте, Алиана Устиненко разрушила бы их отношения.

Зрители уверены, что экс-супруга Саши не побрезговала бы злобными провокациями и дешевыми интригами, ведь она даже заплакала, когда ребят провожали за Периметр.

Зрители считают, что Алиана Устиненко разрушила бы отношения Гобозова и Жариковой

Фанаты телестройки знают, что Алиана понимает свою ненужность на «Дом-2», так как серьезных отношений в реалити-формате с ней никто строить не будет.

Зрители считают, что Алиана Устиненко разрушила бы отношения Гобозова и Жариковой

«Хайповать за счет Ольги и Сашки у интриганки не получится, а вот Гобозова Асратьян Алиана потеряла», - считают зрители.

Зрители считают, что Алиана Устиненко разрушила бы отношения Гобозова и Жариковой

Основная аудитория молодежной программы желает счастья и любви Гобозову и Ольге и уверены, что они молодые и «вперед одинаково смотрящие», а потому у них все получится.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:09
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