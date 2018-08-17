Зрители считают, что Алиана Устиненко разрушила бы отношения Гобозова и Жариковой

Зрители уверены, что экс-супруга Саши не побрезговала бы злобными провокациями и дешевыми интригами, ведь она даже заплакала, когда ребят провожали за Периметр.Фанаты телестройки знают, что Алиана понимает свою ненужность на «Дом-2», так как серьезных отношений в реалити-формате с ней никто строить не будет.«Хайповать за счет Ольги и Сашки у интриганки не получится, а вот Гобозова Асратьян Алиана потеряла», - считают зрители.Основная аудитория молодежной программы желает счастья и любви Гобозову и Ольге и уверены, что они молодые и «вперед одинаково смотрящие», а потому у них все получится.