Зрители считают, что Алиана Устиненко разрушила бы отношения Гобозова и Жариковой
Поклонники реалити-шоу «Дом-2» радуются за Александра Гобозова и Ольгу Жарикову и считают, что останься они на проекте, Алиана Устиненко разрушила бы их отношения.
Зрители уверены, что экс-супруга Саши не побрезговала бы злобными провокациями и дешевыми интригами, ведь она даже заплакала, когда ребят провожали за Периметр.
Фанаты телестройки знают, что Алиана понимает свою ненужность на «Дом-2», так как серьезных отношений в реалити-формате с ней никто строить не будет.
«Хайповать за счет Ольги и Сашки у интриганки не получится, а вот Гобозова Асратьян Алиана потеряла», - считают зрители.
Основная аудитория молодежной программы желает счастья и любви Гобозову и Ольге и уверены, что они молодые и «вперед одинаково смотрящие», а потому у них все получится.
Зрители уверены, что экс-супруга Саши не побрезговала бы злобными провокациями и дешевыми интригами, ведь она даже заплакала, когда ребят провожали за Периметр.
Фанаты телестройки знают, что Алиана понимает свою ненужность на «Дом-2», так как серьезных отношений в реалити-формате с ней никто строить не будет.
«Хайповать за счет Ольги и Сашки у интриганки не получится, а вот Гобозова Асратьян Алиана потеряла», - считают зрители.
Основная аудитория молодежной программы желает счастья и любви Гобозову и Ольге и уверены, что они молодые и «вперед одинаково смотрящие», а потому у них все получится.