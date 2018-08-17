На Филиппинах в объектив камеры попала переходящая улицу человеческая тень

На видео видно, как фантом не обращает внимания на интенсивное движение транспорта. Судя по записи, мотоциклы и машины не причиняют ему никакого неудобства. Привидение неспешно и спокойно пересекает оживленную дорогу перед глазами водителей, даже не подозревающих о существовании столь необычного пешехода. Сотрудник этого магазина рассказал журналистам, что был шокирован после просмотра записи. По словам мужчины, раньше он думал, что подобное возможно увидеть только в фейковых видео или в кино. Однако теперь он точно знает, что призраки на самом деле существуют.На следующую ночь прохожие заметили возле овощного ларька похожую тень. Там переходящее дорогу привидение сняли на камеру. Работница еще одного магазина в этом районе рассказала репортерам, что это, скорей всего, неупокоенная душа погибшего человека, который жил неподалеку. По мнению женщины, привидение удерживает в мире живых желание отомстить.