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На Филиппинах в объектив камеры попала переходящая улицу человеческая тень

В филиппинском городе Панагасинан видеорегистратор из магазина зафиксировал человеческую тень, переходящую улицу. Такое зрелище напугало сотрудников, впервые столкнувшихся с материализацией призрака.

На Филиппинах в объектив камеры попала переходящая улицу человеческая тень


На видео видно, как фантом не обращает внимания на интенсивное движение транспорта. Судя по записи, мотоциклы и машины не причиняют ему никакого неудобства. Привидение неспешно и спокойно пересекает оживленную дорогу перед глазами водителей, даже не подозревающих о существовании столь необычного пешехода. Сотрудник этого магазина рассказал журналистам, что был шокирован после просмотра записи. По словам мужчины, раньше он думал, что подобное возможно увидеть только в фейковых видео или в кино. Однако теперь он точно знает, что призраки на самом деле существуют.

На Филиппинах в объектив камеры попала переходящая улицу человеческая тень


На следующую ночь прохожие заметили возле овощного ларька похожую тень. Там переходящее дорогу привидение сняли на камеру. Работница еще одного магазина в этом районе рассказала репортерам, что это, скорей всего, неупокоенная душа погибшего человека, который жил неподалеку. По мнению женщины, привидение удерживает в мире живых желание отомстить.

 
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В мире
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:55
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