Певица Рита Ора оголила грудь на новом фото

В переводе на русский язык в комментарии к новому снимку знаменитость написала: «Кто-нибудь передал мне воду». Н фотографии певица запечатлена в белой рубашке, которая была застегнута лишь на несколько нижних пуговиц. Фотография получилась весьма откровенной и сексуальной. Судя по фону, снимок сделан в гримерной исполнительницы. Всего за несколько десятков минут пост Риты Ора набрал более 150 тысяч отметок «Мне нравиться», а также множество восхищенных комментариев, в которых ее подписчики восхитились формами знаменитости.Ранее хейтеры обвиняли Риту Ора в том, что она копирует известную певицу Рианну, но в последнее время такие обвинения прекратились.