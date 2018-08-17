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Певица Рита Ора оголила грудь на новом фото

Несколько часов назад на своей страннице в соцсети Instagram известная исполнительница Рита Ора опубликовала новую весьма откровенную фотографию, на которой не постеснялась оголить грудь.

Певица Рита Ора оголила грудь на новом фото

В переводе на русский язык в комментарии к новому снимку знаменитость написала: «Кто-нибудь передал мне воду». Н фотографии певица запечатлена в белой рубашке, которая была застегнута лишь на несколько нижних пуговиц. Фотография получилась весьма откровенной и сексуальной. Судя по фону, снимок сделан в гримерной исполнительницы. Всего за несколько десятков минут пост Риты Ора набрал более 150 тысяч отметок «Мне нравиться», а также множество восхищенных комментариев, в которых ее подписчики восхитились формами знаменитости.

Певица Рита Ора оголила грудь на новом фото

Ранее хейтеры обвиняли Риту Ора в том, что она копирует известную певицу Рианну, но в последнее время такие обвинения прекратились.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:00
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