Вирусы и водоросли могут скапливаться в воздухе и собирать влагу

Состоящие из минералов микроскопические элементы, образуют после гибели клеток обширные осадочные отложения. В результате «Цветущая вода», наполненная мелкими одноклеточными водорослями Emiliania huxleyi, может захватить огромные территории. Подобный фитопланктон, постепенно накапливающий свой объем, можно представить, как основание биосферы Земли. После гибели, его переизбыток накапливает обширные осадочные отложения. Некоторая часть биогенных минеральных частиц попадает в атмосферу, где может быть причиной формирования облаков.Оказываются частицы в атмосфере благодаря испаряющейся воде или пене. Для оценки данных процессов, специалисты заразили планктон вирусом ЕhV. Далее, они проследили его влияние на число минеральных частиц в воздухе контейнера, содержащего морскую воду.Эксперимент показал, что каждый миллилитр жидкости содержал 20 миллионов частиц планктона. Через несколько дней число увеличилось в 3 раза, при этом над водой показатель превысил уровень в 10 раз.