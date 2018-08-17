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«Эхо предков»: Вкусовые предпочтения человечества стремительно меняются

Вкусовые предпочтения человечества стали стремительно меняться. В науке данный процесс называется «эхо предков».

«Эхо предков»: Вкусовые предпочтения человечества стремительно меняются


Журналисты рассказали о самых необычных блюдах, которые употребляют в пищу люди в различных уголках земного шара. Так в Пакистане местный житель питается уже пять лет кирпичами и землей. При этом со здоровьем у мужчины все в порядке. Житель Соединённых Штатов питается уже два года «смузи» из мышей. Такая пища ему приносит удовольствие и хорошее самочувствие. Не новостью является поедание в различных странах морских свинок, котов, ядовитых насекомых, змей, скорпионов. По словам учёных «эхо предков» дает о себе знать, так как современные люди очень сильно загрязнили окружающую среду и самих себя. В организм людей от вредных добавок попадают химические вещества, которые отравляют тело, нанося при этом непоправимый вред здоровью. Это заставляет народы создавать целые культы пищи, которая необычна для современности, однако в какой-то мере является чудодейственной.

Ряд людей начали действительно питаться пищей, которая для многих непонятна и отвратительна. Однако многие уверены, что данное очищение» пойдет только на пользу, а также спасет вымирающее человечество.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:45
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