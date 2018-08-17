Во время телеинтервью за спиной бывшего директора ЦРУ появились НЛО

В 2017 году Джон Бреннан покинул пост директора ЦРУ, но продолжил вести активную политическую деятельность. Люди, которые давно подозревают ЦРУ в связях с внеземными цивилизациями, полагают, что Бреннан находится под контролем сверхразума. Бывший директор ЦРУ давал обычное интервью телепрограмме «Последнее слово с Лоуренсом О'Доннелом». Часовое шоу записывается в вечернее время суток, потому не заметить изменения на заднем фоне Джона Бреннана было невозможно.Один из последних выпусков программы затрагивал поведение Трампа на мировой политической арене. Когда гость студии начал говорить, за его спиной материализовались два огонька, один из которых чуть позже улетел. Пользователи Сети уверяют, что тема обсуждений заинтересовала инопланетян, которые даже ворвались в телеинтервью Бреннана. Скептически настроенные люди посчитали, что «мистические» огни – это просто вертолёты, кружащие у Белого дома или обычные блики камер.