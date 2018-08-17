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Авиационная компания «Россия» впервые начала нанимать иностранных пилотов

Авиационная компания «Россия» впервые приглашает иностранных граждан на должность командира воздушных судов, а также вторых пилотов. Данная информация предоставлена на сайте авиаперевозчика.

Авиационная компания «Россия» впервые начала нанимать иностранных пилотов


Сообщается, что в авиакомпании иностранных пилотов пока нет. Однако перевозчик получил огромное количество откликов на вышеупомянутую вакансию от кандидатов из соседних республик. Причиной набора сотрудников из других государств является кадровый дефицит. Сейчас на иностранцев действует норма — 40 человек на место второго пилота и КВС. В июне «Аэрофлот», в группу которого входит и «Россия», из-за недостатка кадров нанимает военных летчиков. Виталий Савельев, являющийся главой компании, поведал, что пилоты массово начали уходить в китайские компании.

По словам опрошенных представителей российских авиакомпаний, у них работает очень мало иностранных пилотов. При этом в «Аэрофлоте» в прошедшем году пилотов из других государств было 20 человек.

 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:00
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