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Марина Африкантова стыдится собственной матери

После долгих месяцев ожидания Татьяна Владимировна Африкантова все же оказалась на съемочной площадке «Дом-2», но как оказалось, ее дочь Марина стыдится собственной матери и готова даже обсуждать поведение родительницы с коллегами по проекту.

Африкантова-младшая заверяет всех, что ее отношения с Романом Капаклы вполне сносны, тогда как ее мама, стремясь все время оставаться на пике популярности, постоянно находится в извлечении хайпа из любой ситуации.

Марина Африкантова стыдится собственной матери

Впрочем, Марина и сама недалеко ушла от Татьяны Владимировны и с удовольствием обсуждает свою мать, хотя могла бы «свернуть» тему.

Не исключено, что дочь знает свою мать и уверена, что та не только не обидится, но и одобрит поведение Марины.

Марина Африкантова стыдится собственной матери

Зрители отмечают, что жажды славы и хайпа в этой семье – норма жизни и потому заявления Африкантовой о том, что она стыдится собственной матери всего лишь пиарный трюк.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:18
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