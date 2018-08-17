Марина Африкантова стыдится собственной матери

Африкантова-младшая заверяет всех, что ее отношения с Романом Капаклы вполне сносны, тогда как ее мама, стремясь все время оставаться на пике популярности, постоянно находится в извлечении хайпа из любой ситуации.Впрочем, Марина и сама недалеко ушла от Татьяны Владимировны и с удовольствием обсуждает свою мать, хотя могла бы «свернуть» тему.Не исключено, что дочь знает свою мать и уверена, что та не только не обидится, но и одобрит поведение Марины.Зрители отмечают, что жажды славы и хайпа в этой семье – норма жизни и потому заявления Африкантовой о том, что она стыдится собственной матери всего лишь пиарный трюк.