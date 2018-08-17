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Бывшая супруга Дениса Вороненкова Светлана Макеева развелась с депутатом из-за измен и жесткости

Бывшая супруга Дениса Вороненкова – Светлана Макеенко, заявила, что развелась с депутатом из-за постоянных измен и его жестокости.

Напомним, что год назад не стало в живых Дениса Вороненкова. Супруга оперной певцы Марии Максаковой застрелили в Киеве. Потеряв любимого мужа, дива не стала возвращаться в России. До сих пор знаменитость живет в Украине. И пока старшие наследники Марии находятся у отца в Москве, она занимается воспитанием 2-летнего сына Вани и взрослой дочери усопшего супруга от первого брака.

Бывшая супруга Дениса Вороненкова Светлана Макеева развелась с депутатом из-за измен и жесткости

Стоит отметить, что наладить отношения со всеми родственниками Дениса Вороненкова, у Марии Максаковой так и не получилось. К примеру, оперная певица постоянно избегает встреч с матерью депутата. На телепередаче «На самом деле» Людмила Николаевна встретилась с первой супругой своего сына, где они решили решить конфликт, из-за которого ей запрещают видеться с маленьким внуком.

Как стало известно, Людмила Николаевна и Светлана очень давно не виделись, поэтому женщинам было весьма тяжело сдержать слезы. Мать Дениса Вороненкова буквально сразу же призналась, что всегда относилась к первой супруге своего сына, как к родной дочери, так как той было всего семнадцать лет, когда она вошла в их семью.

Оказывается, что даже после расставания с Денисом Вороненковым, Светлана продолжала общаться с его близкими и родными людьми – проводила вместе с ними праздники и часто созванивалась.

Бывшая супруга Дениса Вороненкова Светлана Макеева развелась с депутатом из-за измен и жесткости

«У нас было все замечательно. Я пришла в их дом ребенком, она меня назвали дочкой, я их – мамой и папой. Так было всегда. Я училась в 10 классе в Минске. Денис – в политическом училище. На праздник 8 марта мы готовили концерт, они пришли к нам, и вот тогда мы познакомились. А 5 августа у нас состоялась свадьба», - заявила первая супруга Дениса Вороненкова.

В 1992 году первая жена депутата родила девочку, которую назвала Екатериной. В те времена семейству приходилось переживать очень сложный период, им постоянно не хватало финансов на нормальное существование. Чтобы выкарабкаться из нищеты, Денис Вороненков работал даже официантом на теплоходе, где и познакомился с представителями криминального мира.

По словам Светланы, желание жить роскошной жизнью, настолько заслепило Дениса Вороненкова, что он не только перестал уделять время своей семье, но и даже начал изменять ей. Постоянные недопонимания и ложь приводили к тому, что в семействе практически каждый день разгорался новый конфликт. Одна из таких ссор привела к тому, что депутат поднял руку на супругу.

Бывшая супруга Дениса Вороненкова Светлана Макеева развелась с депутатом из-за измен и жесткости

«Он был зол, что я пришла. И он набросился на меня с кулаками. В дом не пустил. Ночью я уехала в Минск», - вспоминает первая супруга Дениса Вороненкова Светлана.

Как бы то ни было, но не только измены и рукоприкладство повлияли на то, что Светлана развелась с Денисом Вороненковым. Оказывается, что политик неоднократно призывал жену вступить в интимную связь с несколькими людьми.

 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:11
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