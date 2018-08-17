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Учёные воссоздали карту 1491 года, вдохновившую Христофора Колумба на поиск Индии

Американские учёные воссоздали карту 1491 года, вдохновившую Христофора Колумба, на поиск ближайшего пути в Индию. Об этом накануне сообщили в издании Live Science.

Над воссозданием карты работал Хенрикус Мартеллес - немецкий картограф из Флоренции. На ней отображён мир таким, каким его представляли западноевропейские учёные в 1491 году, примерно за год до того, как путешественник открыл Америку.

Учёные воссоздали карту 1491 года, вдохновившую Христофора Колумба на поиск Индии


На карте того времени была отображена Африка, хотя не совсем точно, над ней Европа, а на востоке – Азия. При этом отсутствуют Южная и Северная Америка, потому что о существовании этих континентов ещё не было известно. Ученые имеют версию, что викинги еще в 1000 году смогли доплыть до побережья Канады.

По мнению специалистов, Христофор Колумб мог видеть эту карту. Именно она повлияла на представление мореплавателя о географическом расположении Азии.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 11:55
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