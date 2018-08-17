Учёные воссоздали карту 1491 года, вдохновившую Христофора Колумба на поиск Индии
Американские учёные воссоздали карту 1491 года, вдохновившую Христофора Колумба, на поиск ближайшего пути в Индию. Об этом накануне сообщили в издании Live Science.
Над воссозданием карты работал Хенрикус Мартеллес - немецкий картограф из Флоренции. На ней отображён мир таким, каким его представляли западноевропейские учёные в 1491 году, примерно за год до того, как путешественник открыл Америку.
На карте того времени была отображена Африка, хотя не совсем точно, над ней Европа, а на востоке – Азия. При этом отсутствуют Южная и Северная Америка, потому что о существовании этих континентов ещё не было известно. Ученые имеют версию, что викинги еще в 1000 году смогли доплыть до побережья Канады.
По мнению специалистов, Христофор Колумб мог видеть эту карту. Именно она повлияла на представление мореплавателя о географическом расположении Азии.
Над воссозданием карты работал Хенрикус Мартеллес - немецкий картограф из Флоренции. На ней отображён мир таким, каким его представляли западноевропейские учёные в 1491 году, примерно за год до того, как путешественник открыл Америку.
На карте того времени была отображена Африка, хотя не совсем точно, над ней Европа, а на востоке – Азия. При этом отсутствуют Южная и Северная Америка, потому что о существовании этих континентов ещё не было известно. Ученые имеют версию, что викинги еще в 1000 году смогли доплыть до побережья Канады.
По мнению специалистов, Христофор Колумб мог видеть эту карту. Именно она повлияла на представление мореплавателя о географическом расположении Азии.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 11:55