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Дима Билан испытал сильный стресс из-за встречи с фанатами в Москве

Известный певец Дима Билан рассказал журналистам, как несколько дней назад он испытал сильный стресс из-за фанатов в Москве. Артист не был морально настроен на встречу с поклонниками, когда вышел из машины чтобы приобрести новые солнцезащитные очки.

Дима Билан испытал сильный стресс из-за встречи с фанатами в Москве

Изначально Билан направлялся в парикмахерскую, но потом он решил заехать в ЦУМ, где присмотрел для себя несколько пар солнцезащитных очков. На кассе певец узнал, что банковская карта у него не работает. По пути в ближайший кафетерий, где исполнитель намеревался в спокойной обстановке позвонить в банк, и выяснить причину случившегося, артист столкнулся со своими фанатами, которые начали выкрикивать его имя. Люди просили разрешение сфотографироваться со звездой и хотели взять автограф.

Дима Билан испытал сильный стресс из-за встречи с фанатами в Москве

Данная ситуация обернулась для Билана настолько стрессовой, что даже после звонка менеджеру банка и восстановления банковской карты по возвращении в магазин за очками певец зыбыл код. Всё разрешилось благополучно, и исполнитель приобрёл желаемый товар, но потратил немало нервов.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:10
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