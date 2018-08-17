Дима Билан испытал сильный стресс из-за встречи с фанатами в Москве

Изначально Билан направлялся в парикмахерскую, но потом он решил заехать в ЦУМ, где присмотрел для себя несколько пар солнцезащитных очков. На кассе певец узнал, что банковская карта у него не работает. По пути в ближайший кафетерий, где исполнитель намеревался в спокойной обстановке позвонить в банк, и выяснить причину случившегося, артист столкнулся со своими фанатами, которые начали выкрикивать его имя. Люди просили разрешение сфотографироваться со звездой и хотели взять автограф.Данная ситуация обернулась для Билана настолько стрессовой, что даже после звонка менеджеру банка и восстановления банковской карты по возвращении в магазин за очками певец зыбыл код. Всё разрешилось благополучно, и исполнитель приобрёл желаемый товар, но потратил немало нервов.