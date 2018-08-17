Названы возможные места для посадки космического аппарата MASCOT на астероид Рюгу

«Хаябуса-2» второй проект, предназначенный для получения астероидного вещества. Разработан он специалистами Японского агентства аэрокосмических исследований, при участии специалистов из Франции и Германии. Стартовал «Хаябуса-2» в декабре 2014 года, с космодрома Танэгасима. Конструкция аппарата включает специальное устройство SCI (Small Carry-on Impactor), содержащее взрывчатое вещество массой 2,5 кг. SCI должен будет врезаться в астероид, с целью образовать после взрыва воронку. Открывшиеся слои грунта дистанционно изучат ученые. На следующем этапе, «Хаябуса-2» соберет образцы со дна воронки, используя специальный манипулятор Sampler Horn.«Хаябуса-2» уже приблизился к Рюгу, сейчас он примерно в 20 километрах от поверхности. Дистанционные исследования уже передали данные о поверхности Рюгу. На экваторе астероида обнаружен горный хребет, а размер самого крупного кратера на поверхности равен 200 метров.