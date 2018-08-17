Послы «Года добровольца» Аскольд и Эдгард Запашных продемонстрировали видеоролик о своей волонтерской работе

Послы принимали участие в работе Центра детской иммунологии, гематологии и онкологии имени Рогачева, работали в поисковом отряде «Лиза Алерт». В ролике также есть эпизод проекта «Кукла лечит», инициатором которого является режиссер и актер В. Машков.Знаменитости призывают общественность действовать прямо сейчас. Они отметили, что для волонтерства достаточно даже одного дня или нескольких часов.