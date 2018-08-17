Валерия Блюменкранца уже ждет на «Доме-2» одна из участниц телепроекта

«Мне аж жалко стало Андрея Шабарина!!! Как же его красиво то Настя раз за разом кидает, а он, глупый, даже не понимает этого!!!», «Молодчинка Кочервей!!! Так ему!! Пиариться нужно уметь на всем и повсюду! Ну а Блюменкранц, я уверена, тебе не нужен ни с какой стороны!!!», «Театр одного актера сейчас начнется!!», - продолжают активно писать телезрители «Дома-2» в Сети.

«Не знаю, правда это или нет, но я слышала, что проблемы в Валере. Говорят, что он не работает, и семье не хватает денег. Но я уверена, что Тата преувеличивает. Она говорит, что не хватает денег на ребенка. Хотя сама ходит исключительно в дорогих вещах, красят ее профессиональные визажисты, у нее сделанные зубы и губы. Странно как-то, не правда? Валера хороший парень, и он достоин большего», - написала Ольга Жарикова у себя на страничке в социальной сети Инстаграм.

По словам Анастасии Кочервей, она не только готова, но и хочет строить романтичные отношения с Валерией Блюменкранцем. Блондинка считает мужчину надежным, честным и стабильным.Телезрителям «Дома-2» пока до конца так и не стало понятно, значит ли это, что Валерий совсем скоро снова станет полноценным участником реалити или же Настя просто решила помочь звездной парочке сохранить семью. Некоторые преданные поклонники телепроекта даже вспомнили ситуацию с Марией Кохно и Дмитрием Дмитренко.Стоит отметить, что о расставании Валерия и Таты Блюменкранц говорят буквально все сообщества, которые так или иначе касаются «Дома-2». Сами же участники телепроекта также активно продолжают обсуждать данную тему в Периметре.К примеру, Анастасия Кочервей и вовсе во всеуслышание продолжает заявлять, что такие, как Валера, не должны оставаться одни и тем более быть обделены вниманием прекрасной половины планеты. Блондинка даже подчеркнула, что уже готова оказать это самое внимание Блюменкранцу, поэтому ждет его на Поляне.Нужно сказать, что сам Валерий откровенно демонстрирует свою готовность к тому, чтобы вернуться на реалити-шоу «Дом-2», ведь, как оказалось, навсегда попрощаться с домовскими привычками и дамами ему так и не удалось. Напомним, что несколько дней назад в Интернете появилась информация о том, что Валерию Фрост видели в компании Блюменкранца в одном из ночных клубов.Телезрители «Дома-2» уверены, что Анастасии Кочервей довольно тяжело будет привлечь внимание пока еще женатого Валерия. Как бы то ни было, но показательное заявление блондинки о том, что она просто замечательно относиться к Блюменкранцу, мужчина явно не оставит без внимания.К слову, на днях о ситуации в семействе Таты и Валерия Блюменкранц высказалась бывшая участница «Дома-2» Ольга Жарикова. По словам девушки, блондинка чересчур много тратит денег на неважные на самом деле вещи, которые создают проблемы для бюджета семьи.