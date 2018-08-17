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Бывший сотрудник обвинил Tesla Inc в том, что она покрывает преступную деятельность

Уволенный сотрудник службы безопасности известной компании Tesla Inc обратился с жалобой в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Он обвинил обвинив производителя в сокрытии преступной деятельности на одном из своих предприятий в штате Невада.

Бывший сотрудник обвинил Tesla Inc в том, что она покрывает преступную деятельность

В заявлении фирмы Meissner Associates, которая представляет интересы Карла Хансена, говорится, что Tesla Inc отказалась проинформировать правоохранительные органы о вовлеченности некоторых сотрудников на фабрике в торговлю запрещенными препаратами. Согласно жалобе бывшего сотрудника, речь идет о значительных объемах наркотических веществ, которые переправлялись в интересах мексиканского картеля. В жалобе утверждается, что глава компании Tesla Inc Илон Маск поручал службе безопасности прослушивание и взлом телефонов и компьютеров сотрудников.

В компании прокомментировали жалобу, назвав обвинения заведомо фальшивыми. Было сказано, что обвинения ничем не подкреплены, так что представители компании предполагают провести дополнительное расследование, чтобы проверить подлинность информации, которую сотрудник получил из вторых рук и из единственного анонимного источника. Отмечается, что информаторы могут рассчитывать на 10-20% от суммы финансового взыскания, наложенного регулятором.

 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:50
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