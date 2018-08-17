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Человечество уничтожит обычная грязь - Ученые

Эксперты утверждают, что человечество уничтожат не внешние факторы, а обычная грязь. Пока Нибиру долетит до Земли, наша планета будет уже необитаема.

Человечество уничтожит обычная грязь - Ученые


Исследователи в 1973 году провели компьютерное моделирование. После этого самым влиятельным политикам и финансистам было доложено, что на Земле хаос начнется в 2020 г. Через двадцать лет человечество просто вымрет. Взрывы сепервулканов, астероиды, войны вероятны, однако не они будут причиной конца света. Программой World one был выдан однозначный прогноз. Вначале начнётся массовое вымирание представителей земной фауны от ядерных отходов, сливаемых гербицидов, нефтяных пятен, пластиковых пакетов. Потом для человечества наступит конец. Вырубка лесов, разграбленные недра, токсичные мусорные полигоны, загрязнение атмосферы, изменение климата очень усугубит положение на Земле.

Третья мировая война, скорее всего, начнётся вследствие дефицита пресной воды. World one спрогнозировала, что главным объектом агрессии будет Россия. Стоит отметить, что программа оказалась точной в предсказаниях за прошлые десятилетия.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:35
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