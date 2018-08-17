Haval рассказал о новом кроссовере Haval F7 для рынка РФ
В рамках московского автосалона вскоре состоится презентация новой версии кроссовера Haval F7. Китайская автокомпания поделилась рядом подробностей о новинке для рынка РФ.
Haval F7 ориентирован на покупателей, от 20 до 35 лет. Авто получит светодиодную матричную оптику, радиаторную шестиугольную решетку «мелкими сотами». Кроссовер оснащают современным мультимедийным комплексом, системой голосового управления. В авто имеется подключение к глобальной Сети. Под капотом базовой версии Haval F7 размещается турбированный двигатель V4 на 150 лошадиных сил. Также будет доступен двухлитровый наддувной двигатель на 190 лошадей. В качестве трансмиссии выступает семиступенчатый «робот». Кроссовер также оснастят полным приводом с 4 режимами езды: «снег», «спорт», «эконом», «стандарт».
Производство версии Haval F7 будет налажено также в Российской Федерации. Кроссовер поставят в 2019 году на конвейер автозавода Тульской области.
Haval F7 ориентирован на покупателей, от 20 до 35 лет. Авто получит светодиодную матричную оптику, радиаторную шестиугольную решетку «мелкими сотами». Кроссовер оснащают современным мультимедийным комплексом, системой голосового управления. В авто имеется подключение к глобальной Сети. Под капотом базовой версии Haval F7 размещается турбированный двигатель V4 на 150 лошадиных сил. Также будет доступен двухлитровый наддувной двигатель на 190 лошадей. В качестве трансмиссии выступает семиступенчатый «робот». Кроссовер также оснастят полным приводом с 4 режимами езды: «снег», «спорт», «эконом», «стандарт».
Производство версии Haval F7 будет налажено также в Российской Федерации. Кроссовер поставят в 2019 году на конвейер автозавода Тульской области.
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:05