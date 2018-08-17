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Ученые находятся на новом этапе открытия внеземного разума

Астрономы обсерватории Джимини на Гавайских сообщили о новом этапе исследований, приближающих открытие внеземного разума. После детального изучения химического состава двух планетарных систем, специалисты не нашли существенных отличий между ними и Землей.

Ученые рассказали, что все необходимые составляющие для существования на других планетах жизни, выглядят аналогично земным. При этом критически важные элементы, примерно равны земным показателям. Это указывает на существование в Млечном Пути планет, похожи на нашу. Специалисты долгое время говорили про «уникальность» Земли. Теория указывает на то, что для появления жизни должны соблюдаться условия, копирующие земные. Только современные приборы не обладают необходимой чувствительностью для наблюдений за состоянием экзопланет, а так же анализом их химического состава. Астрономам приходится вычислять состав планет по примесям, содержащимся в их атмосферах.

Ученые находятся на новом этапе открытия внеземного разума


Уже открыты 18 подобных светил, расположенных от Земли на 458 световых лет. Исследования показали, что рядом расположенные планеты содержат «земные» пропорции железа, кремния, кальция, магния и некоторых других элементов. Ученые даже зафиксировали воду. Сейчас измеряется относительная масса данных веществ.

 
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Наука / Главные новости
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 10:20
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