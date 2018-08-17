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Сестра Ольги Бузовой Анна сверкнула нижним бельем перед лошадями

Ближайшая родственница популярной ведущей «Дом-2» певицы Ольги Бузовой Анна опубликовала в Instagram провокационное фото, где позирует в прозрачном платье на фоне конюшни.

Под прозрачный наряд в мелкий горошек, Анна Бузова надела черное боди с контрастной отстрочкой. Образ дополнили босоножки на высокой «шпильке».

Сестра Ольги Бузовой Анна сверкнула нижним бельем перед лошадями

Девушка стоит, опираясь на ограду загона для лошадей, задумчиво глядя вдаль.

Сестра Ольги Бузовой Анна сверкнула нижним бельем перед лошадями

Примечательно, что ее сестру Ольгу уже давно «распяли» бы за такой наряд, тем более на фоне лошадиной фермы, тогда как поклонники Анны вполне миролюбивы и доброжелательны.

Сестра Бузовой получила массу восторженных комплиментов и признаний в любви, а самым «негативным» комментарием можно считать указания подписчика, что на «какой-то странный наряд».

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:24
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