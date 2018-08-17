Сестра Ольги Бузовой Анна сверкнула нижним бельем перед лошадями

Под прозрачный наряд в мелкий горошек, Анна Бузова надела черное боди с контрастной отстрочкой. Образ дополнили босоножки на высокой «шпильке».Девушка стоит, опираясь на ограду загона для лошадей, задумчиво глядя вдаль.Примечательно, что ее сестру Ольгу уже давно «распяли» бы за такой наряд, тем более на фоне лошадиной фермы, тогда как поклонники Анны вполне миролюбивы и доброжелательны.Сестра Бузовой получила массу восторженных комплиментов и признаний в любви, а самым «негативным» комментарием можно считать указания подписчика, что на «».