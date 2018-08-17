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Ученые выяснили, что шампанское может быть полезно для здоровья

Специалисты в области питания изучили состав шампанского в результате чего пришли к выводу, что этот алкогольный напиток в небольших количествах может быть полезен для здоровья.

Ученые выяснили, что шампанское может быть полезно для здоровья

Ученые заявили, что фенольная кислота, содержащаяся в игристом вине способствует повышению иммунитета, улучшению состояния сердца и благоприятно влияет на работу мозга. Умеренное количество этого вещества способно предотвратить потерю памяти или снижение умственной деятельности у лиц преклонного возраста, именуемой «старческим маразмом».

Специалисты выяснили, что шампанское увеличивает содержание азота в крови, что благотворно влияет на укрепление стенок кровеносных сосудов и может снизить вероятность возникновения инсульта. Самое важное — употреблять качественное игристое вино, а также делать это в умеренных количествах. Стоит избегать покупки недоброкачественного продукта, который может навредить человеческому организму.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:55
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