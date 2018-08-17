Ученые выяснили, что шампанское может быть полезно для здоровья

Ученые заявили, что фенольная кислота, содержащаяся в игристом вине способствует повышению иммунитета, улучшению состояния сердца и благоприятно влияет на работу мозга. Умеренное количество этого вещества способно предотвратить потерю памяти или снижение умственной деятельности у лиц преклонного возраста, именуемой «старческим маразмом».Специалисты выяснили, что шампанское увеличивает содержание азота в крови, что благотворно влияет на укрепление стенок кровеносных сосудов и может снизить вероятность возникновения инсульта. Самое важное — употреблять качественное игристое вино, а также делать это в умеренных количествах. Стоит избегать покупки недоброкачественного продукта, который может навредить человеческому организму.