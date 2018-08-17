Друг Дакоты и Влада Соколовского назвал их развод грамотным пиаром
В семье музыкантов Влада Соколовского и Риты Дакоты наступил разлад, по крайне мере, так об этом заявили они сами в Сети, но друг семейной пары сомневается в их возможном расставании и утверждает, что между Владом и Ритой царят идиллические отношения, а все разговоры о разводе ничто иное как грамотный пиар.
По словам инсайдера, таким образом артисты пытаются привлечь к себе внимание публики и популяризировать свое творчество.
Как известно и у Влада и у Дакоты на ближайшее время намечены выступления.
Друг семьи Соколовского утверждает, что скандал спровоцировала сама Рита, которая всегда знала об изменах мужа, но придерживала эту информацию до конца лета.
Нужно отметить, что Дакота почти добилась желаемого – ее рейтинги в соцсетях выросли, а на страницу в Instagram подписалось уже несколько сотен человек.
Примечательно, что часть пользователей согласились с инсайдером и уверены, что вся затея с разводом исключительно ради хайпа.
По словам инсайдера, таким образом артисты пытаются привлечь к себе внимание публики и популяризировать свое творчество.
Как известно и у Влада и у Дакоты на ближайшее время намечены выступления.
Друг семьи Соколовского утверждает, что скандал спровоцировала сама Рита, которая всегда знала об изменах мужа, но придерживала эту информацию до конца лета.
Нужно отметить, что Дакота почти добилась желаемого – ее рейтинги в соцсетях выросли, а на страницу в Instagram подписалось уже несколько сотен человек.
Примечательно, что часть пользователей согласились с инсайдером и уверены, что вся затея с разводом исключительно ради хайпа.