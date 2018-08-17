Друг Дакоты и Влада Соколовского назвал их развод грамотным пиаром

По словам инсайдера, таким образом артисты пытаются привлечь к себе внимание публики и популяризировать свое творчество.Как известно и у Влада и у Дакоты на ближайшее время намечены выступления.Друг семьи Соколовского утверждает, что скандал спровоцировала сама Рита, которая всегда знала об изменах мужа, но придерживала эту информацию до конца лета.Нужно отметить, что Дакота почти добилась желаемого – ее рейтинги в соцсетях выросли, а на страницу в Instagram подписалось уже несколько сотен человек.Примечательно, что часть пользователей согласились с инсайдером и уверены, что вся затея с разводом исключительно ради хайпа.