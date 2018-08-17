Актер Алексей Панин устроил дебош в самолете из-за нетрезвого состояния
Из-за Алексея Панина вернули самолёт, направлявшийся из Симферополя в московский аэропорт «Внуково». Как оказалось, актёр находился в нетрезвом состоянии и устроил дебош на борту воздушного судна.
Панин разгуливал по салону самолёта, игнорируя требования бортпроводников, в результате экипаж вынужден был принять решение о возвращении судна в аэропорт. После чего полиция сняла дебошира с рейса. На вопрос журналистов представители правоохранительных органов ответили, что у них претензий к актёру нет, а что касается задержки рейса, то это с ним будет решать авиакомпания. В аэропорту «Внуково» задержку рейса 6148 объяснили запоздавшим вылетом авиалайнера. Очевидцы происходящего выложили в Instagram фотографии нетрезвого актёра.
Ранее Алексей Панин оказался в центре скандала из-за того, что не платил штрафы за нарушение ПДД, некоторые из них он снимал на видео и выкладывал в instagram. После этого судебные приставы готовились выставить на торги BMW актера.
Панин разгуливал по салону самолёта, игнорируя требования бортпроводников, в результате экипаж вынужден был принять решение о возвращении судна в аэропорт. После чего полиция сняла дебошира с рейса. На вопрос журналистов представители правоохранительных органов ответили, что у них претензий к актёру нет, а что касается задержки рейса, то это с ним будет решать авиакомпания. В аэропорту «Внуково» задержку рейса 6148 объяснили запоздавшим вылетом авиалайнера. Очевидцы происходящего выложили в Instagram фотографии нетрезвого актёра.
Ранее Алексей Панин оказался в центре скандала из-за того, что не платил штрафы за нарушение ПДД, некоторые из них он снимал на видео и выкладывал в instagram. После этого судебные приставы готовились выставить на торги BMW актера.