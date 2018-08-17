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Актер Алексей Панин устроил дебош в самолете из-за нетрезвого состояния

Из-за Алексея Панина вернули самолёт, направлявшийся из Симферополя в московский аэропорт «Внуково». Как оказалось, актёр находился в нетрезвом состоянии и устроил дебош на борту воздушного судна.

Панин разгуливал по салону самолёта, игнорируя требования бортпроводников, в результате экипаж вынужден был принять решение о возвращении судна в аэропорт. После чего полиция сняла дебошира с рейса. На вопрос журналистов представители правоохранительных органов ответили, что у них претензий к актёру нет, а что касается задержки рейса, то это с ним будет решать авиакомпания. В аэропорту «Внуково» задержку рейса 6148 объяснили запоздавшим вылетом авиалайнера. Очевидцы происходящего выложили в Instagram фотографии нетрезвого актёра.

Актер Алексей Панин устроил дебош в самолете из-за нетрезвого состояния


Ранее Алексей Панин оказался в центре скандала из-за того, что не платил штрафы за нарушение ПДД, некоторые из них он снимал на видео и выкладывал в instagram. После этого судебные приставы готовились выставить на торги BMW актера.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:40
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