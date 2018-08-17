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Американский бренд озвучил российские цены на современный внедорожник Jeep Wrangler

Премиальным американским брендом Jeep, который подконтролен концерну FCA, были озвучены российские цены на современный внедорожник Jeep Wrangler. За двухдверную или четырёхдверную версию авто стоит 3,15 млн руб.

Американский бренд озвучил российские цены на современный внедорожник Jeep Wrangler


Jeep Wrangler оснащается четырёхцилиндровым бензиновым двухлитровым турбодвигателем на 272 л.с. Силовой агрегат работает вместе с восьмискоростной АКПП. Jeep Wrangler Sport в стандартном исполнении оснащается головными галогеновыми фарами, обогревом передних кресел, мультимедийной установкой с пятидюймовым тачскрином, задним парктроником, зеркалом салона с удобным автоматическим затемнением, световым индикатором, кондиционером, круиз-контролем.

Версия Sahara расценивается от 3,49 млн руб. Транспортное средство оборудовали мультимедийным центром с семидюймовым сенсорным дисплеем, двухзонным климат-контролем, камерой заднего обзора, кнопочным зажиганием.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:30
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