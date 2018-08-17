Дочь Ксении Бородиной укусила ядовитая рыба

Сейчас семья Бородиной отдыхает в Италии у берегов Тирренского моря. Именно местная морская обитательница и стала причиной беспокойства всего семейства.Как рассказала Ксения, она заметила странную походку своей дочери, которая шла по песку, поджимая ногу. Девочка объяснила маме, что ее что-то больно ужалило в ногу и ведущая стала «грешить» на медузу.Но местные спасатели объяснили, что Марусю ужалила рыба, которая прячется в песке и при контакте с человеком больно кусает.Итальянцы отметили, что боль от укуса очень сильная, но Маруся даже не пикнула, чем вызвала восхищение своей семьи.Те же спасатели объяснили Бородиной, что унять боль может горячий песок и через минут тридцать Марусю реанимировали.«Нам сказали спасатели сразу ногу в горячий песок и через 30 минут все проходит!!! Так и случилось, но я перепугалась сильно конечно, больше чем Мару((( вот поэтому я обожаю прозрачное море, все видно, а тут всегда как лотерея», - пожаловалась подписчикам Бородина.Телеведущая решила отныне отдыхать на менее экзотических курортах и более безопасных для детей.