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Дочь Ксении Бородиной укусила ядовитая рыба

Накануне, 16 августа, популярная ведущая «Дом-2» Ксения Бородина пережила настоящий стресс – ее дочь Марусю ужалила ядовитая рыба.

Сейчас семья Бородиной отдыхает в Италии у берегов Тирренского моря. Именно местная морская обитательница и стала причиной беспокойства всего семейства.

Дочь Ксении Бородиной укусила ядовитая рыба

Как рассказала Ксения, она заметила странную походку своей дочери, которая шла по песку, поджимая ногу. Девочка объяснила маме, что ее что-то больно ужалило в ногу и ведущая стала «грешить» на медузу.

Но местные спасатели объяснили, что Марусю ужалила рыба, которая прячется в песке и при контакте с человеком больно кусает.

Итальянцы отметили, что боль от укуса очень сильная, но Маруся даже не пикнула, чем вызвала восхищение своей семьи.

Дочь Ксении Бородиной укусила ядовитая рыба

Те же спасатели объяснили Бородиной, что унять боль может горячий песок и через минут тридцать Марусю реанимировали.

«Нам сказали спасатели сразу ногу в горячий песок и через 30 минут все проходит!!! Так и случилось, но я перепугалась сильно конечно, больше чем Мару((( вот поэтому я обожаю прозрачное море, все видно, а тут всегда как лотерея», - пожаловалась подписчикам Бородина.

Телеведущая решила отныне отдыхать на менее экзотических курортах и более безопасных для детей.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:58
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