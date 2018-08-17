Исследователи заметили на трансляциях с МКС приближение к Земле планеты Нибиру

При изучении трансляции с МКС, специалисты обратили внимание на поведение странного объекта больших размеров. Согласно наблюдениям, нет ничего общего с кометой или астероидом, при этом не исключается риск того, что небесное тело и есть планета Нибиру. Наблюдатели рассказали, что NASA отказывается от использования ведомством в космосе панорамных камер, позволяющих получать снимки хорошего качества.Это может доказывать только одно, что космическое агентство располагает сведениями, которые скрываются от широкой общественности. В данном случае упоминается подозрительная активность в окружающем безвоздушном пространстве.