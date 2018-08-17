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В Чите заболела корью многодетная семья, не привитая из религиозных убеждений

Главный внештатный инфекционист регионального Минздрава Елена Веселова сообщила, что за последние двое суток в Чите было госпитализировано 5 взрослых и 3 ребенка из многодетной семьи с подозрением на корь.

В Чите заболела корью многодетная семья, не привитая из религиозных убеждений

Эксперты выяснили, что несколько лет назад все пациенты, живущие в одном доме, перенесли краснуху. Елена Веселова рассказала, что заболевшие корью — члены разных ветвей одной многодетной семьи, в которой кроме 17 детей есть внуки. Родственники предпочитают не называть своё вероисповедание из-за личных убеждений.

Веселова напомнила, что корь — высокозаразное заболевание и единственное средство профилактики от этой болезни — вакцинация. Ведь при контакте с больным не привитый человек заболевает с вероятностью практически в 100%. По словам главного внештатного инфекциониста регионального минздрава, вирус кори может распространяться даже по вентиляционным трубам и шахтам лифтов, а это грозит тем, что одновременно могут заболеть дети, проживающие на разных этажах дома.

 
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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:00
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