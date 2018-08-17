В Чите заболела корью многодетная семья, не привитая из религиозных убеждений

Эксперты выяснили, что несколько лет назад все пациенты, живущие в одном доме, перенесли краснуху. Елена Веселова рассказала, что заболевшие корью — члены разных ветвей одной многодетной семьи, в которой кроме 17 детей есть внуки. Родственники предпочитают не называть своё вероисповедание из-за личных убеждений.Веселова напомнила, что корь — высокозаразное заболевание и единственное средство профилактики от этой болезни — вакцинация. Ведь при контакте с больным не привитый человек заболевает с вероятностью практически в 100%. По словам главного внештатного инфекциониста регионального минздрава, вирус кори может распространяться даже по вентиляционным трубам и шахтам лифтов, а это грозит тем, что одновременно могут заболеть дети, проживающие на разных этажах дома.